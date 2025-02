Spazionapoli.it - LIVE Roma Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Ranieri e Conte

Segui la diretta testuale deldi, partita valida per la 23a giornata di Serie A: ecco cosa sta succedendo all’OlimpicoAll’Olimpico diva in scena il derby del Sole, che chiude la domenica della 23a giornata di campionato. Antonioè stato piuttosto chiaro in conferenza alla vigilia di: Kvaratskhelia non è stato ancora rimpiazzato. Nelle prossime ore si attende l’arrivo di Saint-Maximin.: LEUn po’ a sorpresa,mischia le carte dopo la partita di Europa League vinta contro l’Eintracht Francoforte. D’altronde, era necessario anche far rifiatare i titolarissimi. Dunque, fuori Dybala, fuori Dovbyk e fuori anche Pellegrini.UFFICIALE XI: Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, ShomurodovPROBABILE XI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; McTominay; Politano, Lukaku, Neres