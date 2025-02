Romadailynews.it - Live Roma-Napoli 0-1: ripresa in corso

– Ottenuta la qualificazione ai playoff di Europa League, dove l’avversario sarà il Porto, laospita all’Olimpico ilcapolista in un match che promette spettacolo e mette in palio, oltre che i canonici tre punti, anche una possibile buona iniezione di fiducia per i giallorossi. Diversi cambi per Ranieri, che con la trasferta di Coppa Italia in programma mercoledì opta per far riposare alcuni titolari. A cura del nostro inviato A.T.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Rensch, Pisilli, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Shomurodov.A disp.: Gollini, De Marzi, Pellegrini, Dovbyk, Saud, Hummels, Paredes, Celik, Dybala, Dahl, Baldanzi, Saelemaekers.All.: Claudio Ranieri.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.