Spazionapoli.it - LIVE Roma Napoli 0-1: palo di Paredes!

Leggi su Spazionapoli.it

Segui la diretta testuale deldi, partita valida per la 23a giornata di Serie A: ecco cosa sta succedendo all’OlimpicoAll’Olimpico diva in scena il derby del Sole, che chiude la domenica della 23a giornata di campionato. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro in conferenza alla vigilia di: Kvaratskhelia non è stato ancora rimpiazzato. Nelle prossime ore si attende l’arrivo di Saint-Maximin.0-180? – Sostituzione: esce Lukaku, entra Simeone80? – Ultime sostituzioni della: escono Rensch e Shomurodov, entrano Dybala e Baldanzi76? – Sostituzione: esce David Neres, entra Mazzocchi. Primo cambio per Conte76? –disu calcio di punizione!73? – Ammonito Pisilli71? – Lukaku vicinissimo al gol, ma Fabbri ferma tutto per fuorigioco67? –in pressione alla ricerca del pari65? –vicinissimo al pareggio! La sua conclusione termina a lato, Meret era immobile sulla linea64? – Sostituzione: entra Dovbyk, esce Cristante61? – Angelino calcia da dentro l’area, ma il suo tentativo finisce sul fondo58? – McTominay riparte, portandosi a spasso due-tre giocatori della, poi apre su Neres.