Spazionapoli.it - LIVE Roma Napoli 0-1: McTominay calcia alto

Leggi su Spazionapoli.it

Segui la diretta testuale deldi, partita valida per la 23a giornata di Serie A: ecco cosa sta succedendo all’OlimpicoAll’Olimpico diva in scena il derby del Sole, che chiude la domenica della 23a giornata di campionato. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro in conferenza alla vigilia di: Kvaratskhelia non è stato ancora rimpiazzato. Nelle prossime ore si attende l’arrivo di Saint-Maximin.0-155? – Sostituzione: escono El Shaarawy e Koné, entrano Saelemaekers e Paredes52? – Koné ammonito per fallo su Juan Jesus50? – Ancora! Lo scozzese viene servito in area da Anguissa, ma questa volta sparasopra la traversa21:50 – Comincia il secondo tempoBuonissima prima parte di gara per la squadra di Conte che ha ben interpretato la partita.