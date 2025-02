Oasport.it - LIVE Pinerolo-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: padrone di casa per l’impresa, ospiti per continuare il filotto positivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:45 Tra l’altro,arriva alla partita con la capolista dopo la sconfitta per 3-1 sul campo di Milano., invece, ha vinto da poco il match con Busto Arsizio per 0-3.16:40 Sfida complicata questa sera per coach Marchiaro. Le Pantere venete, infatti non hanno ancora perso una partita in questa Serie A1.Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, partita didi A1valevole per la ventunesima giornata.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, partita didi A1valevole per la ventunesima giornata.Ledisi apprestano ad una sfida complicata. Le pantere venete, infatti, hanno vinto fin qui 20 match su altrettante partite e concesso solamente 4 set in totale.