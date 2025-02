Oasport.it - LIVE Pinerolo-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: straripanti le campionesse del mondo, secondo set 25-10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out.5-9 Gabi su Sylves! Bellissimo muro! 5-8 Wolosz per Fahr che dal centro stampa la palla per terra. Bella difesa disu un primo attacco di Zhu.5-7 Altra incomprensione in difesa tra Bracchi e Sorokaite.5-6 Lunga la battuta di Smarzek.5-5 Sbaglia Gabi all’attacco.4-5 Diagonale vincente di Smarzek.3-5 Wolosz per Haak che con una pipe annienta la difesa di.3-4 Errore di Haak in battuta. torva la rete la svedese.2-4 Tocco splendido di Zhu che beffa la difesa e getta nella parte alta del campo piemontese.2-3 Bracchi arriva male sulla palla, tenta un pallonetto ma la palla finisce fuori.2-2 Sbaglia però Sorokaite al servizio.2-1 Trova il tocca del muro Sorokaite.1-1 Pronti via, Haak tira giù un sasso. 1-0 Apre Bracchi che trova le mani out del muro di