Oasport.it - LIVE Pinerolo-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le venete lasciano le padrone di casa a 17 nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-12misunderstanding anche in difesama poi ci pensa Fahr a chiudere.5-11 Ci pensa Gabi a chiudere un punto che stava diventando complicato. Bellissima schiacciata.5-10 Bellissima fast di Chirichella.5-9 De Gennaro non mette le mani sulla palla di Wolosz. Efficace l’attacco di Sylves.No touch.Chiesto un check su un potenziale tocco a muro.4-9 Ancora lunga Sorokaite.Deve offrire qualcosa di piùda qui in avanti.Time out naturale chiamato da Marchiaro.4-8 Ancora murata Sorokaite. In difficoltà ora.4-7 Bel muro sul tocchetto di fino di Sorokaite. Inizia a prendere il largo.4-6 Out il tentativo di parallela di Smarzek.4-5 Anchesbaglia alla battuta.4-4 Servizio lungo di.3-4 Attacco dal centro di Chirichella.