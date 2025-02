Oasport.it - LIVE Pinerolo-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: al via il match, le padrone di casa tentano l’impresa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Brutta giocata della palleggiatrice di. Non ci arriva Sorokaite.1-1 Wolosz trova le mani fuori del muro. Subito check in corso però.1-0 Subito scambio lungo e brava Akrari ad aprire le danze.17:00 UN minuto di raccoglimento per Simonetta Valle e poi via alla ventunesima giornata.17:00 Wolosz, Haak, Gabi, Zhu, Chirichella, Fahr al via per. Bracchi, Smarzek, Sylves, Akrari, Cambi e Sorokaite per.16:56 Stadio sold out per la ventunesima giornata di Serie A1.16:55diche devono ritrovare fiducia, giocare serene e senza alcun tipo di pressione per cercare di riprendere il ruolino di marcia corretto. Attualmente, come già anticipato, le piemontesi si attestano al 9° posto in classifica a 21 punti con 7 vittorie e 13 sconfitte.