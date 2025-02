Inter-news.it - LIVE Milan-Inter, Serie A: cronaca e risultato in diretta

è la partita valida per la ventitreesima giornata dellaA 2024-25. Segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “San Siro” dio.(ORE 18.00) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA17.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio della partita tra, partita valida per la ventitreesima giornata diA. Di seguito le formazioni ufficiali:: LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): 16 Maignan; 32 Walker, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Hernandez; 80 Musah, 4 Bennacer, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 90 Abraham, 10 Leao.In panchina: 57 Sportiello, 96 Torriani, 9 Jovic, 17 Okafor, 18 Zeroli, 20 Jimenez, 21 Chukwueze, 28 Thiaw, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 46 Gabbia, 73 Camarda.