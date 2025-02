Inter-news.it - LIVE Milan-Inter 1-0: palo pure di Thuram, ma è clamoroso!

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventitreesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “San Siro” dio.1-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA82? UN ALTRO! PAZZESCO!!!!!!!!!!! STAVOLTA77? Entrano Terracciano e Camarda neled escono Abraham e Musah.75? Due cambi nell’: entrano Frattesi e Zielinski. Al loro posto escono Mkhitaryan e Dimarco.74? Facile Sommer sul tiro di Reijnders.67?DI BISSECK! INCREDIBILE LA FORTUNA DEL!64? GOL LAUTARO MARTINEZ! Annullatoquesto, ravvisato dallo di Dumfries su Theo Hernandez.62? Triplo cambio in casa: escono Calhanoglu, Bastoni e Pavard ed entrano Zielinski, Carlos Augusto e Bisseck.