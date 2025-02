Inter-news.it - LIVE Milan-Inter 0-0: primo tempo nel vivo, si alzi il ritmo

è la partita valida per la ventitreesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “San Siro” dio.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA34? BELLISSIMA AZIONE! Uscita favolosa dell’addirittura da Sommer, che va da Mkhitaryan. L’armeno scambia con Thuram e Dimarco e poi girata di Lautaro Martinez sotto porta. Era angolo netto, ma Chiffi non ha visto la deviazione di Pavlovic.32? ANCORA OFFSIDE! Altro gol annullato all’e stavolta a Lautaro Martinez. Dimarco ha lanciato con un leggero ritardo Barella.29? Girata di Lautaro Martinez sul cross forte di Calhanoglu, ma la puntata del capitano dell’non trova miglior fortuna.