Inter-news.it - LIVE Milan-Inter 0-0: inizia il derby di Milano, grande atmosfera

è la partita valida per la ventitreesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “San Siro” dio.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA18.00!17.58 Squadre in campo, ora inno della Serie A e tra poco il fischio d’inizio.17.54 Ci siamo, le due squadre,, sono nel tunnel. Manca veramente pochissimo per l’inizio del.17.50 Manca sempre meno aldio, il terzo in questa stagione. Grandissima attesa a San Siro.17.44 Tra le novità in casaNicola Zalewski. Ieri sbarcato ao e oggi in panchina per il suo primodio.