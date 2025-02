Inter-news.it - LIVE Milan-Inter 0-0: equilibrio a Milano, poche occasioni

è la partita valida per la ventitreesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “San Siro” dio.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA19? Conceicao ha mandato a riscaldarsi sia Jimenez che Terracciano. Il tecnico potrebbe cambiare qualcosa nei cugini.15? Partita intensa ao tra due squadre che giocano a viso aperto, sulla falsariga degli ultimi derby dio.11? Bella l’azione dell’con Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez. Poi servizio del Toro per la conclusione angolata ma debole di Barella. Para Maignan.9? Prima iniziativa di Pulisic, che si accentra calciando col sinistro, ma bravo de Vrij a metterci la gamba.