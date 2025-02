Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Van der Poel spacca in due la gara, Van Aert all’inseguimento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Vanchiude il buco. Al momento il gruppo in seconda posizione è guidato da Vanthourenhout e Nys che stanno lavorando per il proprio capitano.15.23 Nys e Vanthourenhout hanno 4? di vantaggio su Nieuwenhuis e Van.15.22 Bertolini è in diciannovesima posizione dopo un quarto di. Saranno infatti otto i giri totali15.21 Nys transita in testa al gruppo di inseguitori con un vantaggio di 45?. I belgi in questo gruppo stanno attendendo Van, che ha dei segnali di una caduta addosso.15.20 È un metronomo Van derche ha impiegato 7? 41? per completare il secondo giro.15.20 Vansta guadagnando su tutti. Il belga è l’unico che in questo giro si è difeso da Van der.15.19 Van dersceglie di non prendere il binario nel tratto di contro-pendenza stringendo maggiormente la curva.