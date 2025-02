Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Van der Poel è un metronomo, Van Aert all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 Scivola oltre il minuto di ritardo Wout Van.15.47 Dopo cinque giri Bertolini è ventitreesimo. L’azzurro ha un ritardo di 3’53” dalla testa ma meno di 10? dalla top 2015.45 Nys ha ripreso Nieuwenhuis. I due passano insieme sul traguardo con un ritardo di 1’17” dalla testa15.44 Vanpassa sul traguardo con 55? di ritardo.15.44 È unVan derche impiega 7’40” per completare il quinto giro15.43 Inceppo per Vanche perde per un attimo il controllo della bici in un tratto di fango.15.43 Thibau Nys si sta avvicinando a Nieuwenhuis. Il distacco tra i due è di appena 3?15.42 Vanha un ritardo di 49? da Van der.15.41 Ricordiamo che Vanha il pantaloncino strappato. Non sappiamo se è caduto oppure se c’è stato semplicemente un contatto nel primo giro.