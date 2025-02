Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali 2025 in DIRETTA: SETTIMA MERAVIGLIA DI VAN DER POEL!! Van Aert si arrende al dominio del rivale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 Vittoria storica per Van der. L’olandese agguanta Eric De Vlaeminck in testa all’albo d’oro deidi. Il prossimo anno il neerlandese potrà provare davanti al proprio pubblico ad essere il primo uomo nella storia ad ottenere otto vittorie.16.13 Gioele Bertolini taglia ora il traguardo. L’azzurro chiude il Mondiale in ventiduesima posizione.16.11 Van derè partito fortissimo guadagnando subito la testa ed allungando già nel primo giro. L’olandese si è costruito immediatamente un tesoretto che ha gestito fino al termine conquistando il settimo titolo iridato della propria carriera.16.09 Quarta posizione per Joris Nieuwenhuis, quinto Emiel Verstrynge.16.09 Bronzo per Thibau Nys, che vince la prima medaglia elitè della propria carriera a 22 anni.