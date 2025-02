Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Tracciato estremamente spettacolare con un finale divertentissimo per un potenziale arrivo in volata. C’è fango lungo quasi tutto il percorso. Da tenere sott’occhio la contropendenza finale che è ancora ghiacciata15.00 L’Italia sarà rappresentata dal solo Gioele Bartolini. L’azzurro proverà a dare il massimo con l’obiettivo di terminare nelle prime 25 posizioni.14.57 Proveranno a far saltare il banco anche Michael Vanthourenhout, Toon Aerts e Joran Wyseure. I tre sono stati i più costanti durante il circuito di Coppa del Mondo con Vanthourenhout che ha chiuso in prima posizione.14.54 Condizione tutta da scoprire per Van Aert che ha confermato all’ultimo la sua presenza a Lievín. Il belga ha ottenuto un solo successo nella Coppa del Mondo, nella tappa di Dendermonde, dove non c’era Van der Poel.