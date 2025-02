Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la gara, subito in testa Van der Poel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.07 INc’è Van derseguito da Vanthourenhout.15.06 Abbastanza attardato Van Aert che non è riuscito a guadagnare molte posizioni. È importante sorpassare senza rischiare troppo15.05inVan der. Prima parte molto larga che potrebbe fare il gioco degli inseguitori15.05 SI PARTE!!la corsa maschile del Mondiale di.15.04 Van Aert partirà in quarta fila. Il belga è chiamatoalla rimonta per prendere le ruote di Van der.15.02 Tracciato estremamente spettacolare con un finale divertentissimo per un potenziale arrivo in volata. C’è fango lungo quasi tutto il percorso. Da tenere sott’occhio la contropendenza finale che è ancora ghiacciata15.00 L’Italia sarà rappresentata dal solo Gioele Bartolini.