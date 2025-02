Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-Turris, le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minutoObiettivo continuità per l’di Raffaele Biancolino. Al Partenio-Lombardi arriva per la 25esima giornata del Girone C di Serie C, la. Le(4-2-3-1): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero; Panico, Sounas, Russo; Lescano. A disposizione: Guarnieri, Marson, Todisco, Cagnano, Manzi, Rocca, Tribuzzi, Palumbo, Armellino, Patierno, Redan. All. R. Biancolino.(4-3-3): Iuliano; Boli, Castellano, Desiato, Parodi; Sabatino, Morrone, Pugliese; Armiento, Porro, Nocerino. A disposizione: Suppa, Fallani, Cavallaro, Giglio, Casacchia, Pisacane, Garofalo, Imparato. All. E. Forziati.Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata. Assistenti: Simone Pistarelli di Fermo e Daniele Sbardella di Belluno.