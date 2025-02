Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston in DIRETTA: Jacobs sfida subito Lyles!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel New BalanceGrand Prix 2025, meeting internazionale in programma a(USA). Passa dagli Stati Uniti il massimo circuito mondiale dell’al coperto, ilGold, e l’attesa è tutta per il debutto del campione olimpico di Tokyo dei 100 Marcellche, sulla classica distanzadei 60,il campione olimpico di Parigi dei 100 Noahe tanti altri specialisti della velocità.Le batterie dei 60 piani uomini sono in programma alle 22:12 italiane, nel pomeriggio locale, mentre la finale è prevista per le 23:54. L’attesa è alta non solo per, ma anche per la presenza di Noah, oro olimpico e mondiale dei 100 metri, che ha già debuttato la scorsa settimana con un doppio 6.