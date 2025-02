Ilfattoquotidiano.it - Liste d’attesa, l’attacco di Fdi alla Fondazione Gimbe: “Fake news”. Il Pd: “Solidarietà. Odiano la scienza, i numeri e la verità”

Non si placa la polemica sui decreti attuativi che avrebbero dovuto risolvere il problema delledi attesa nel Servizio sanitario, la mancanza dei decreti – solo uno è stato approvato su sei – denunciata dha provocato la violentissima reazione del senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e Lavoro di palazzo Madama accusando direttamente il presidente dell’ente Nino Cartabellotta (nella foto): “Ormai mentire sul nostro Sistema sanitario nazionale è quasi diventato uno sport amatoriale” l’incipit di una lunga nota che terminava così: “La salute è un bene assoluto e il primo dei diritti inalienabili, basta con lee le strumentalizzazioni dei comunisti e dei loro cavalier serventi”.“In piena campagna elettorale per le elezioni europee il consiglio dei ministri come un’ambulanza a sirene spiegate venne convocato e votò in fretta e furia un provvedimento per tagliare lein sanità.