L’Isola dei Famosi il cast prende forma | ecco chi è la campionessa mondiale che parteciperà nome inaspettato

Gli autori dedeihanno in serbo grandi nomi per ildel reality: tra questi anche un personaggio sportivo di grosso calibro!Leggi anche:dei, sapete chi è la nuova conduttrice?iltotalmente: non è IlaryTornadeie come al solito i telespettatori che seguono il reality sono curiosi di conoscere chi farà parte del. Anche se i nomi dei concorrenti per il momento non sono stati del tutto decisi, sono uscite comunque alcune indiscrezioni.Tra i tanti personaggi noti, un nominativo in particolare ha destato non poca sorpresa. Si tratta di un’atleta importante, addirittura una! Scopriamo di seguito di chi si tratta! View this post on InstagramA post shared by L'Isola dei(@isoladeidei, ilsornteNei mesi di gennaio e febbraio 2025 gli autori del reality hanno un fitto programma per contattare i possibili concorrenti dedei