Quotidiano.net - L’Iran mostra i muscoli a Trump con il nuovo missile balistico Etemad e quello da crociera Ghadr-380

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 febbraio 2025 - Una nuova minaccia per Usa, Israele e Occidente. L'Iran ha presentato il suoa lunga gittata('Fiducia' in persiano). La tv si Stato lo hato durante le celebrazioni per la Giornata nazionale dell'aerospazio in Iran. Ilpromette di tenere in allerta le difese israeliane con una gittata di ben 1.700 chilometri. La nuova arma di Teheran è lunga 16 metri e ha un diametro di 1,25 metri, fa sapere l'agenzia di stampa Tasnim. Durante le celebrazioni, alla presenza del presidente Massoud Pezeshkian, è stata svelata anche la nuova generazione del sistema di difesa aerea Bavar 373, con un suo radar di rilevamento indipendente, e non centrale come il precedente, per intercettare e distruggere i bersagli. IldaGhar-380 Ieri era statoto ilunda-380, con una gittata dichiarata di 1.