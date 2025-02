Tvplay.it - L’Inter trema, ma de Vrij pareggia il gol di Reijnders: è 1-1 col Milan

Da pochi minuti è terminato il derby tra ildi Conceicao edi Simone Inzaghi con il risultato di parità di 1-1.Il derby dio ha un gran ritmo, anche se il primo vero tentativo del match arriva al 12? conBarella: pallone che non crea grossi problemi a Mike Maignan. Le due squadre continuano ad attaccare, ma bisgona aspettare il 30? per vedere il tentativo di Lautaro Martinez terminare sul fondo., ma deil gol di: è 1-1 col(LaPresse) tvplay.itL’attaccante argentino continuia premere, visto che ci prova per altre due volte: sfera che si spegne sempre sul fondo. Ilsi rifa vedere al 39 con il tiro diparato da Sommer.L’olandese, però, non si arrende e segnare qualche minuto dopo, ovvero quando è il più lesto a fiondarsi sulla respinta di Sommer sul tiro di Rafael Leao.