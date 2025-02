Ilgiorno.it - L’incredibile storia d’amore della schiava liberata che fece costruire un sarcofago al marito: la scoperta a Monza

– Una grande, sepolta sotto i millenni del tempo. Per portarla alla luce, bisogna grattare però sotto la scorza di antiche pietre con lo scalpello del cacciatore di epigrafi e ovviamente lavorare un po’ di fantasia. Ma neppure troppa, provando a immaginare che ogni volta che qualcuno ci passa davanti dalla pietra potrebbe uscire come un sospiro dandole all’improvviso voce e facendo rivivere il grande amore di una donna per suo. Un amore tanto forte da superare il tempo. Entrando in un ex seminario nel cuore di, ci si può imbattere in un pezzo disemisconosciuta. Decine di ragazzi, negli anni, ci sono transitati di fianco degnandolo al massimo di un’occhiata distratta. Qualcuno, goliardicamente, ha provato forse ad arrampicarsi per entrarci dentro, prima che venisse circondato da un nastro bicolore simile a quelli per delimitare i lavori stradali.