Quotidiano.net - L'Idf colpisce cellule terroristiche in Cisgiordania: attacchi aerei a Jenin e Qabatiya

L'Idf ha annunciato di aver condotto nelle ultime ore trein, uccidendo "numerosi terroristi". Colpite in particolare - riferisce l'Idf su Telegram - "trenelle aree di". In quest'ultima località sono stati uccisi "il terrorista Saleh Zakarneh e il terrorista Abed al-Hadi Kamil, di, precedentemente detenuti per aver pianificato attivitàe rilasciati come parte dell'accordo di cessate il fuoco del novembre 2023, sono stati eliminati nell'attacco". A, un aereo Iaf "ha colpito duearmate nel giro di poche ore".