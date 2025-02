Nerdpool.it - L’ex sceneggiatore di Doctor Who potrebbe tornare

Loe produttore è tornato a lavorare suWho quest’anno come scrittore, enon essere l’ultima volta che vediamo il suo tocco sulla serie. Moffat è stato capoe showrunner diWho dal 2010 al 2017, e l’anno scorso è tornato per scrivere due episodi sotto la guida di Russell T. Davies. Questa settimana, durante un evento organizzato da The Radio Times, Moffat è stato interrogato sulla possibilità di lavorare ancora con il Dottore. La sua risposta è stata ottimistica, ma non definitiva, e ha cambiato argomento prima che ci fosse il tempo per ulteriori domande. Questosignificare che non c’è nulla in programma al momento, o che Moffat stia cercando di proteggere un progetto segreto già in fase di sviluppo.“Ho altre idee? Beh, ho scritto un sacco di sceneggiature, quindi sinceramente non so se ho altre idee, e non so se vorranno me, e non so come sarà il mio futuro.