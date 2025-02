Tarantinitime.it - L’ex consigliere comunale di Taranto, Vincenzo Fornaro, aderisce alla Coalizione civica “Adesso”

Tarantini Time Quotidiano“Per risollevare le sorti della nostra città, occorre che tutte le persone libere, ossia lontane dai condizionamenti dei partiti politici e da scelte piovute dal cielo, si riuniscano per promuoverne un’azione politica concreta a tutela della bellezza del nostro territorio e del bene comune” così, ex, annuncia la sua adesione. “È un momento in cui la città diha bisogno di riscoprire la sua bellezza paesaggistica e le antiche tradizioni legate ai mestieri del mare e della terra – aggiunge -, dobbiamo uscire da uno stallo che ci vede, da anni, prigionieri di una politica che antepone gli interessi di partito al bene comune, una politica caratterizzata da “mezze verità” e imperdonabili omissioni, sempre più lontana drisoluzione dei problemi, specie quelli ambientali, e dal raggiungimento degli obiettivi di rilancio territoriale in chiave storica e turistica.