Calciomercato.it - Levak, anche la Juventus ‘spaventa’ la Roma | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri si sono inseriti nella corsa al grande talento croato, il cui contratto coi giallorossi scade a giugnoLarischia sempre di perdere a zero il talento più importante della sua Primavera. Su Sergejormai hanno messo gli occhi tutti,lasecondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it., la Juve spaventa la: le ultime – Calciomercato.it, discussioni in corso tra Juve e agentiI bianconeri fanno sul serio, tanto che hanno già avviato una trattativa con l’entourage del diciottenne cresciuto nell’Osijek e in giallorosso dal gennaio di due anni fa.ha iniziato nell’Under 17, per poi fare il salto nella Primavera che adesso sta letteralmente trascinando a suon di prestazioni maiuscole. Prestazioni che hanno acceso ulteriormente i riflettori su di lui.