Anteprima24.it - Lescano, esordio da favola “Nemmeno nei sogni. Trapani? Vi dico”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Arrivare qui e segnare è un’emozione indescrivibile. Anche neipiù belli non si immagina di partire così”. Parla così nel post gara, Facundoautore di una doppietta all’con la maglia dell’Avellino. “Il mister e i compagni mi hanno accolto benissimo – racconta il bomber – Abbiamo una società gloriosa, un tifo importante, una classifica importante. Cercherò di dare me stesso per raggiungere l’obiettivo”.“è stato un capitolo importante della mia carriera, ora però penso solo all’Avellino – sottolinea – Sono un calciatore come gli altri e sono stato ceduto per scelta mia e della società. Non faccio polemiche. Dopo l’allenamento di mercoledì abbiamo mangiato insieme. Abbiamo parlato, ho parlato con Patierno, è un grande attaccante per lui parlano i numeri”.