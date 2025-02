Sport.quotidiano.net - Legnago-Ternana 0-1, Fere di rigore

(Verona), 2 febbraio 2025 – Lecapitalizzano al meglio il gol sudi Cicerelli. La squadra di Abate produce un buon primo tempo, ma nel secondo perde brillantezza e pur non correndo pericoli lascia il timone della gara alsubito in cattedra per possesso palla e avversari spesso costretti a interventi fallosi. Il gol-partita al 19’ con untrasformato da Cicerelli, concesso per evidente tocco di mano di Zanetti su un cross dello stesso bomber. Perucchini si oppone a un sinistro di Cianci e c’è anche quello di Vallocchia di poco a lato. Un destro di Bombagi trova la provvidenziale opposizione di Loiacono. A inizio ripresa i padroni di casa chiedono ilper un presunto “mani”. I rossoverdi vanno vicini al raddoppio con una conclusione di Casasola respinta da Perucchini, poi non riescono più a incidere e si limitano a controllare.