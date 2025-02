Ilgiorno.it - Legambiente. Il rilancio è in Valtellina

La sfida è quella di un presidio territoriale. A lanciarla èLombardia, con una proposta rivolta a quanti desiderino sviluppare e sostenere l’azione dell’associazione, impegnandosi nello sviluppo della rete ambientalista in. Un coordinamento in Valle, insomma, perché i temi di maggiore interesse per la valle medesima siano ulteriormente seguiti e difesi. Il primo di una serie di incontri volti a riattivare la rete disi è svolto di recente alla sede Acli Sondrio. "In questi anni abbiamo cercato di mantenere viva con perseveranza l’azione di sostenibilità ambientale, lavorando per la tutela del territorio, il consumo corretto delle risorse energetiche, il rispetto della montagna e della sua fragilità, la lotta al consumo di suolo e all’estensione delle strutture sciistiche a discapito delle tutele ambientali e in contraddizione con la crisi climatica - ha ricordato in quell’occasione Barbara Meggetto, presidente diLombardia (foto) - Abbiamo mantenute vive campagne come Carovana delle Alpi e Carovana dei Ghiacciai.