Lecco, pauroso incidente a Primaluna: coinvolti sei bimbi su un pulmino che si è ribaltato

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare una bambinaL’è avvenuto poco prima delle 7 di stamattina (2 febbraio) quando undi uno sci club è finito fuori strada sulla strada provinciale per, a Cortabbio, in provincia di. Sul mezzo c’erano una ragazza di 22 anni e sei bambini tra i nove e gli 11 anni. I vigili del fuoco dihanno liberato una delle bambine di 11 anni che era rimasta bloccata e dopo le prime cure è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con l’elisoccorso. Gli altri cinque bambini sono stati portati nell’ospedale di.E’ probabile che ilsia uscito fuori strada per il buio, ma sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di. Ferite leggermente le altre persone coinvolte nell’; gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure e trasferito i feriti negli ospedali die al Papa Giovanni di Bergamo.