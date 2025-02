Lapresse.it - Lecco, incidente stradale a Primaluna: coinvolti sei bimbi su un pulmino

Poco prima delle 7 di stamani undi uno sci club è finito fuori strada sulla strada provinciale per, a Cortabbio, in provincia di. A bordo una ragazza di 22 anni e sei bambini tra i nove e gli 11 anni. I vigili del fuoco dihanno liberato una delle bambine di 11 anni che era rimasta bloccata e dopo le prime cure è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con l’elisoccorso. Gli altri cinque bambini sono stati portati nell’ospedale di.Ilè uscito fuori strada probabilmente a causa del buio, ma sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le persone coinvolte nell’non hanno riportato gravi conseguenze. I soccorsi di Areu 118 hanno prestato le prime cure e trasferito le persone coinvolte negli ospedali die al Papa Giovanni di Bergamo.