Tvplay.it - Leao dice addio, ora è possibile: il club ha deciso per l’estate

Tanti problemi in casa Milan nelle ultime settimane. Ora potrebbe suo malgrado restare coinvolto anche Rafa.Un’autentica rivoluzione negli ultimi giorni di mercato, il Milan sta cambiando tutto e nessuno dei tifosi si aspettava una cosa del genere. Via un capitano storico come Calabria, via Morata e probabilmente via anche Tomori, è arrivato invece Gimenez ma questa è la prima parte della rivoluzione e sicuramente potrebbero esserci altri ribaltoni, potrebbe capire di tutto anche a Rafa, ora è: ilhaper(Lapresse) TvPlayL’attaccante portoghese ha vissuto quest’anno tanti alti e bassi, una stagione strana e nessuno si aspettava una cosa del genere, i tifosi speravano in una stagione da scudetto e il Milan arriva al derby con l’ottavo posto in classifica.