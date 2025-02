Calciomercato.it - Leao ‘cacciato’ all’intervallo del derby: mossa drastica per Conceicao

Non un buon inizio per i due giocatori più chiacchierati del club rossoneri: ecco cos’è successo durante ile le proteste dei tifosiInizio di gara pessimo da parte di Rafa, che ancora una volta fa discutere i propri tifosi. E’ una stagione particolare per il calciatore portoghese, poiché avrebbe dovuto trascinare il Milan, ma in realtà è tra i più criticati di tutta la stagione. Ha avuto problemi con Fonseca e continua ad averli anche sotto la gestione di.Durante il primo tempo deldi Milano,è diventato protagonista di diversi tweet da parte dei tifosi rossoneri, stufi del suo atteggiamento e delle sue prestazioni. Nel mirino anche Theo Hernandez. In particolare, colpisce su X il post di un utente che sottolinea di sostituire durante l’intervallo l’attaccante e uomo simbolo del gruppo.