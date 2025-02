Calciomercato.it - Le ultime mosse del Milan: cosa succede dopo il colpo Gimenez | CM.IT

Ancora qualche ora di calciomercato per i rossoneri e per tutte le altre squadre. Per il Diavolo potrebbero esserci ancora dei movimentiLedelilCM.IT – Calciomercato.itFuori Davide Calabria e Alvaro Morata, dentro Kyle Walker e Santiago. A poche ore dalla chiusura del calciomercato è questo il risultato delle diverse trattative in entrata e in uscita condotte fin qui dal. Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, però, stanno continuando a lavorare.La dirigenza rossonera sperava di poter cedere altri calciatori, per farne arrivare dei nuovi. Sappiamo come sia tramontata la cessione di Emerson Royal al Galatasaray per via dell’infortunio. Ma anche Tomori e Pavlovic sono stati, di fatto, messi alla porta. L’inglese ha però sempre manifestato la volontà di restare: niente da fare per la Juve e poi per il Tottenham, che erano disposti a mettere sul piatto più di 25 milioni di euro per il cartellino.