Le storie delle donne attiviste in Iran si intrecciano con le vicende dei migratori feriti a causa delle collisioni con gli edifici costruiti dall' uomo in un crescendo di possibilità e racconti

Bologna, 31 gen. (askanews) – L’ottava edizione del MAST Photography Grant on Industry and Work della Fondazione MAST di Bologna ha visto la scelta di cinque finalisti che hanno portato negli spazi del museo le loro opere. Urs Stahel ha curato la mostra e ci ha raccontato il senso del concorso. Leggi anche › Capitale della Cultura: 10 città italiane in corsa per il titolo 2027 “Il premio – ha detto ad askanews – ha chiesto ai giovani fotografi di lavorare sulla produzione, di chiedersi come vengono prodotte le cose che usiamo ogni giorno, su cosa significa un mondo industriale e post-industriale oggi. E questi lavori vanno in profondità, molto più del solito, e ci raccontano di una parte del mondo che non vediamo, perché è nascosta sotto le superfici brillanti.