Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 2 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Arriva la Luna di, farà crescere le viole d'amore, porta notizie di persone lontane, invita a intraprendere un breve viaggio per sfuggire alla noia dell'ambiente, avete bisogno insomma di respirare un'aria diversa. La prima Luna del mese significa sempre una partenza, in fase crescente risulta beneaugurante per discussioni di lavoro e affari. Ma non dovete agire seguendo solo l'impulso, considerate le opinioni delle persone care. Di una persona in particolare. Toro Aumenta la gelosia, cercate però di non sciupare la romantica atmosfera creata da Venere e Nettuno, decisi a propiziare nuovi incontri per le persone sole.