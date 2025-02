Liberoquotidiano.it - "Le richieste d'asilo erano state tutte respinte": Albania, Kelany sgancia il siluro sulle toghe

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Cosa è accaduto? Un grande scandalo. Per la terza volta dei migranti vengono trasferiti nei centri ine per la terza volta i trattenimenti non vengono convalidati perché i giudici ritengono che il governo abbia sbagliato ad individuare i Paesi di provenienza come sicuri, senza valutare se i singoli migranti avessero o meno diritto ad un trattamento differente. Questo è accaduto in barba ad ogni principio di separazione dei poteri, per cui è il legislatore che fa le norme e la magistratura che le applica, se non confliggono palesemente con la Costituzione o con il diritto europeo". Così sul Secolo d'Italia la deputata di Fratelli d'Italia, Sara, responsabile del Dipartimento Immigrazione spiega la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Roma che hanno ordinato il rientro in Italia dei migranti trasferiti in