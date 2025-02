Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Limonov” di Emmanuel Carrère

Leggi su Romadailynews.it

Quanti adulti possono dire, in tutta onestà, di essere diventati esattamente quello che sognavano da bambini?Probabilmente davvero in pochi, ma almeno qualcuno c’è. Senza dubbio, uno di loro è ?duard, che può vantarsi di aver realizzato tutte le aspirazioni più audaci che aveva nella sua infanzia.Eppure, come diceva uno dei personaggi più saggi della scrittrice statunitense Marion Zimmer Bradley, sarebbe bene stare “attenti a ciò che si desidera, perché potrebbe anche realizzarsi”.E in effetti ?duard, diventando quello che sperava da bambino, non è che ci abbia guadagnato granché. Sì, perché da piccolo aspirava a diventare un uomo che metteva paura alla gente, se non addirittura un delinquente, e in certi periodi della sua vita ci è riuscito perfettamente.Certo, così facendo non ha reso felice chi gli stava intorno, e tantomeno se stesso; nessuno, però, può accusarlo di non essere stato coerente.