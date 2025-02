Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Segna il decimo gol poi dà l’ assist: è la partita di Laurientè

MOLDOVAN 6. Il Var gli dà una bella mano ma lui, per ritrovare quel clean sheet che mancava da otto gare, ci mette del suo. Soprattutto nel finale. TOLJAN 6,5. Lascia troppo spazio al Maistro che segnerebbe, se il Var non ne azzerasse la prodezza, già all’8’. Fatiche anche quando sulla sua corsia di competenza sale Rocchetti, ma ‘tiene’: pomeriggio non semplicissimo, per il laterale tedesco, nobilitato tuttavia dal quintostagionale. MUHAREMOVIC 6,5. Il match gli conAdorante, non proprio uno qualunque. Lo limita: in attesa di Romagna è lui il centrale più affidabile su cui può contare il Sassuolo. LOVATO 6. Prima da titolare del 2025 per il centrale ex Salernitana, efficace in marcatura, meno in appoggio (13’ s.t. ODENTHAL 6. Regge l’urto stabiese). DOIG 6. Cerca spesso il fondo, trovando altrettanto spesso le chiusure stabiesi.