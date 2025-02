Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Il ragazzo di Bragarina è ancora il migliore. Chichizola super

Leggi su Sport.quotidiano.net

7,5: firma il raddoppio in collaborazione con Carissoni, suo il lancio da settanta metri che il difensore del Cittadella devia nella propria porta. Sicura la parata sullo stesso Carissoni, fa il miracolo su Pandolfi. WISNIEWSKI 6,5: un corazziere inabile nel primo tempo, un po’ in difficoltà nella ripresa sulle due incursioni concesse a Pandolfi. Prova la via del gol, ma la sfera termina alta. HRISTOV 7: annulla Okwonkwo, una sola sbavatura su Pandolfi. Imprecazioni a non finire per il suo colpo di testa che Maniero respinge d’istinto. MATEJU 7: dalle sue parti non si passa, fa valere stazza fisica e reattività. Serve l’assist a Lapadula. ELIA 7: un elastico, su e giù per la fascia a creare scompiglio e, al tempo stesso, a frenare le progressioni del temibile Masciangelo (86’ BERTOLA s.