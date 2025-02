Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Bellodi, deviazione fortuita. Parigi dà battaglia in attacco

Colombi 6. Alterna parate delle sue, quelle alle quali i tifosi biancorossi sono abituati, a qualche incertezza nel momento in cui è chiamato a schiodarsi dalla linea di porta. Cinquegrano 6. Ha il merito, con metri da percorrere, di provarci sempre. Quando riuscirà a ’connettere’ l’ultima scelta, allora per gli avversari saranno guai. Ancora non lo sono. Megelaitis 6,5. Quando non avverte pericoli allora si riscopre anche un po’ centrocampista buttandosi in avanti con giudizio. Per il resto in difesa è sempre una sicurezza.7. Mette il piede e la sua è unasfortunata sulla conclusione di Cisco. Un episodio in una gara nella quale veramente non sbaglia una virgola dimostrando di essere in crescita. E di aver messo all’angolo le titubanze. Lepri 6. Meglio inche in difesa.