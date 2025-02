Lanazione.it - Le note di Rtc. Con l’omaggio a Dallapiccola

Su Rete Toscana Classica Il fascino delle registrazioni d’epoca. Oggi alle 17.40 Strauss e Ravel diretti da Fritz Reiner con la Chicago Symphony Orchestra: data storica 1956 con Il borghese gentiluomo e Rapsodie Espagnole. Domani: in questo giorno del 1904 nasce in Istria Luigiche ebbe Firenze come culla della sua formazione: fu il primo musicista italiano ad interessarsi della dodecafonia per le sue opere a sfondo civile e spirituale. Morì nel 1975 a Firenze. Rtc ne celebra il 50° proponendo Volo di notte e Il prigioniero (alle 9.16) e alle 20.30 Canti di prigionia, Tartiniana per violino e pianoforte, Quaderno musicale di Annalibera (Dino Ciani pianoforte). Martedì alle 16.43, Musorgskij in Quadri di una esposizione (versione originale per pianoforte – Alfred Brendel). Un alleggerimento canoro con Quattro canzoni d’Amaranta di Tosti per la voce di baritono - Bruson (alle 18.