Gqitalia.it - Le migliori cuffie a conduzione ossea, per te che vuoi allenarti e ascoltare la musica senza isolarti

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Il concetto dietro alleè semplice: fartilainserire l'auricolare nell'orecchio. Gli auricolari wireless sono stati una rivoluzione eccezionale che si è migliorata nel corso del tempo per aumentare autonomia, vestibilità e comodità d'uso. Il mercato va sempre più verso la cancellazione del rumore, favorendo lein-ear, che si riconoscono perché hanno quel doppio strato morbido al tatto che riesce a chiudere perfettamente il condotto auricolare e migliorare così l'isolamento dall'esterno.Tuttavia, è innegabile che indossare unatta nell'orecchio a lungo possa risultare fastidioso.