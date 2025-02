Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 2 febbraio 2025

Le, interviste e streaming, 2Questa sera, domenica 2, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo lee idella puntata di stasera, 2La puntata divede tra gli ospiti previsti in studio l’attrice Aurora Ruffino e il cantante Riki (alias Riccardo Marcuzzo). Tra ipoi Alessandro Sortino raggiungerà la località sciistica di Roccaraso per convincere i turisti a fare una “vacanza intelligente”: insomma, andateci ma ma non tutti insieme! Per riuscire a evitare l’invasione contemporanea di migliaia di visitatori, che lo scorso fine settimana aveva causato disagi e rallentamenti stradali, la Iena chiederà ad alcuni Tiktoker e in particolare all’influencer Rita De Crescenzo, che aveva promosso la nota località sciistica, di lanciare un appello contro la “valanga umana”.