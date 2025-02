361magazine.com - Le Iene, le anticipazioni di domenica 2 febbraio

Le, ledi, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: l’attrice Aurora Ruffino e il cantante Riki (vero nome Riccardo Marcuzzo, ndr.). Tra i servizi in onda:Mentre Roccaraso si prepara a un nuovo fine settimana difficile, Alessandro Sortino ha raggiunto la località sciistica per convincere i numerosi turisti a optare per le partenze intelligenti: andarci, ma non tutti insieme. Dallo scorso fine settimana, la cittadina è infatti protagonista delle cronache, proprio per essere stata invasa da migliaia di visitatori che hanno causato disagi e rallentamenti lungo le strade. Per evitare il caos, la Iena chiederà ad alcuni Tiktoker e a Rita De Crescenzo – che aveva invece incentivato l’afflusso eccessivo, condividendo sul social numerosi video – di fare degli appelli, per evitare la “valanga umana”.