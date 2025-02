Ecodibergamo.it - Le droghe diventano sempre più potenti. E tra i giovani cresce il consumo di ketamina

DIPENDENZE. Negli anni il principio attivo per una dose di marijuana in media è passato dal 9 al 14% e per l’hashish dal 10 al 29%. Gli esperti: «Dosaggi elevati, si rischia. E la dipendenza accelera». La sostanza sintetica diffusa tra i