Le 10 migliori spade laser di Star Wars in classifica

Lesono un elemento imprescindibile dell’universo di, diventate nel corso degli anni uno dei simboli più riconoscibili della saga. Fin dalla prima accensione sullo schermo, queste armi hanno ispirato generazioni di fan, rappresentando non solo il potere della Forza, ma anche la personalità e il percorso dei loro utilizzatori. In questo articolo analizziamo dieciche hanno lasciato un segno indelebile, spaziando sia nel canone ufficiale sia nel Legends.La spadadi Tenel KaTenel Ka è un personaggio del canone Legends. Su Dathomir non si trovano solo le Nightsisters, ma anche streghe della Forza che non abbracciano il lato oscuro, convivendo con i temibili mostri rancor. La madre di Tenel Ka proviene da Dathomir, mentre il padre appartiene alla nobiltà del Consorzio Hapan.